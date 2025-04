PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Versuchter Einbruch +++ Taschendiebe +++ Autodiebstahl +++ Verkehrsunfall mit Schwerverletzten

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1.Versuchter Einbruch in Sozialeinrichtung, Usingen, Hattsteiner Allee, Montag, 07.04.2025, 17.30 Uhr bis Dienstag, 08.04.2025, 09.45 Uhr

(jf)In Usingen kam es in der Nacht von Montag auf Dienstag zu einem Einbruch in eine Sozialeinrichtung. Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich die Täter über eine Gitterabsperrung Zutritt zum Gelände in der Hattsteiner Allee. Anschließend versuchten sie die Eingangstür aufzubrechen, scheiterten jedoch daran und konnten unerkannt vom Tatort flüchten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06081) 9208-0 bei der Polizeistation Usingen zu melden.

2.Taschendiebe im Supermarkt,

Königstein, Klosterstraße, Donnerstag, 10.04.2025, 13 Uhr

(jf)Ein Taschendieb hat am Donnerstag in einem Supermarkt in Königstein einer Kundin die Geldbörse gestohlen. Um 13 Uhr kaufte die 86-jährige Frau im Lebensmittelgeschäft in der Klosterstraße ein. Die Frau wurde von einem 50-jährigen, etwa 1.65 Meter großen, gepflegten Mann angesprochen. Er soll weiterhin dichtes schwarzes kurze Haar haben und keinen Bart tragen. Sein Erscheinungsbild wirkte auf die Frau gepflegt und er trug eine Jacke in dunkelgrün und dunkelrot. Während des Gesprächs legte die Frau ihre Tasche auf dem Boden ab. Der Komplize des Mannes nutzte die Gelegenheit und holte unerkannt die Geldbörse aus der Handtasche. Beide Täter flüchteten mit der Beute aus dem Geschäft. Wem der Mann aufgefallen ist oder wer anderweitig zur Aufklärung des Sachverhaltes beitragen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 in Verbindung zu setzen.

3.Autodiebstahl,

Bad Homburg, Bommersheimer Weg, Mittwoch, 09.04.2025, 18 Uhr bis Donnerstag, 10.04.2025, 13.30 Uhr

(jf)Unbekannte entwenden einen Mercedes in Bad Homburg von Mittwoch auf Donnerstag. Ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge parkte der später entwendete Mercedes B 180 in grau, mit dem Kennzeichen E-MC 1059, auf dem Seitenstreifen im Bommersheimer Weg. Die Unbekannten gelangten im Zeitraum vom Mittwoch, 18 Uhr bis Donnerstag, 13.30 Uhr in das Auto, um anschließend mit dem Mercedes unerkannt davon zu fahren. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei. Mögliche Zeuginnen und Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder das Auto gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172)120-0 bei der Polizeistation Bad Homburg zu melden.

4.Frontalzusammenstoß mit Verletzten,

Wehrheim, Heisterbachstraße, Donnerstag, 10.04.2025, 12.45 Uhr

(jf)Gestern kam es um 12.45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Heisterbachstraße bei Wehrheim. Ersten Ermittlungen nach befuhr eine 73-Jährige mit ihrem grauen VW die Heisterbachstraße aus Richtung Bundesstraße 456 in Richtung Neu-Anspach. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die Frau mit ihrem Auto in den Gegenverkehr. Es kam infolgedessen zu einem Frontalzusammenstoß mit einem weißen Ford. Die Unfallverursacherin und der 38-jährige Ford-Fahrer wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die 60 Jahre alte Mitfahrerin im Ford ist durch den Aufprall schwer verletzt worden und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Frankfurter Klinik transportiert werden. Die Heisterbachstraße war für den Zeitraum der Unfallaufnahme vollgesperrt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter hinzugezogen. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 37.000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell