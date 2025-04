PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Wettbüro überfallen +++ Beleidigt und geschlagen +++ Einbruch in Keller eines Mehrfamilienhauses +++ Einbruch in Kunstwerkstatt +++ Verkehrsunfall durch Trunkenheitsfahrt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Wettbüro überfallen,

Neu-Anspach, Anspach, Konrad-Adenauer-Straße, Sonntag, 13.04.2025, 20:40 Uhr

(he)Gestern Abend kam es in Anspach zu einem Überfall auf ein in der Konrad-Adenauer-Straße gelegenes Wettbüro, bei dem zwei Täter Bargeld erbeuteten und einen Angestellten mit Pfefferspray angriffen. Den ersten Ermittlungen zufolge betraten die Räuber gegen 20:40 Uhr die im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses gelegenen Räumlichkeiten und forderten Bargeld. Nachdem sie wenige hundert Euro ausgehändigt bekommen und einen Sprühstoß aus einem Pfefferspray abgegeben hatten, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Eine umfangreiche Fahndung im Anschluss verlief ergebnislos. Der 53-jährige Angestellte wurde leicht verletzt. Beide Täter wurden als 20-25 Jahre alt, schlank und mit kurzen schwarzen Haaren beschrieben. Beide hätten einen schwarzen Kapuzenpullover getragen und deutsch gesprochen. Ein Täter wird auf circa 1,80 Meter geschätzt, der Zweite etwas kleiner. Der kleinere könnte einen Bart getragen haben. Beide Personen seien maskiert gewesen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06171 - 6244-0 entgegen.

2. Beleidigt und geschlagen,

Neu-Anspach, Anspach, Bahnhofstraße, Bahnhof Freitag, 11.04.2025, 18:53 Uhr

(he)Am vergangenen Freitag wurde ein Jugendlicher am Bahnhof in Anspach von einem Unbekannten geschlagen und rassistisch beleidigt. Der 17-Jährige aus dem Rheingau-Taunus-Kreis hielt sich mit Freunden gegen 18:55 Uhr am Bahnhof von Anspach auf, als er auf den späteren Täter traf. Dieser habe ihn den Angaben des Jugendlichen zufolge plötzlich und ohne Grund geschlagen, getreten und beleidigt. Anschließend habe sich der Angreifer entfernt. Der 17-Jährige wurde bei dem Übergriff leicht verletzt. Der Täter sei 20-30 Jahre alt und habe eine Glatze sowie einen Bart getragen. Er sei mit einer schwarzen Jogginghose, einem schwarzen Kapuzenpullover sowie schwarzen "Yeezy" Schuhen bekleidet gewesen. Der Unbekannte habe auf der linken Wange ein Tattoo in Form eines Kreuzes gehabt. Personen, welche Hinweise zum Tatgeschehen oder dem gesuchten Angreifer machen können werden gebeten, sie bei der Polizei in Usingen unter der Rufnummer 06081/9208-0 zu melden.

3. Einbruch in Keller eines Mehrfamilienhauses, Bad Homburg v. d. Höhe, Seifgrundstraße, Sonntag, 13.04.2025, 15:45 Uhr bis Sonntag, 18:45 Uhr

(st) Am Sonntag brachen unbekannte Täter in Bad Homburg in ein Mehrfamilienhaus ein. Zwischen 15:45 Uhr und 18:45 Uhr verschafften sich die Einbrecher in der Seifgrundstraße Zugang zum Kellergeschoss. Hier betraten die Täter drei Kellerabteile, welche sie zuvor aufbrachen und im Anschluss nach Wertsachen durchsuchten. Vermutlich wurden die Täter in ihrer Tatbegehung gestört, sodass sie in unbekannte Richtung flüchteten. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 06172 120-0 bei der Polizeistation Bad Homburg zu melden.

4. Einbruch in Kunstwerkstatt,

Kronberg, Schirnstraße, Sonntag, 13.04.2025, 22:50 Uhr

(st) Am späten Sonntagabend kam es in Kronberg zu einem Einbruch in eine Kunstwerkstatt, bei der ein Schaden von mehreren hundert Euro entstand. Unbekannte Täter verschafften sich gegen 23:00 Uhr gewaltsam Zugang zu der Kunstgalerie und Werkstatt und durchsuchten diese. Aus den Innenräumen entwendeten die Einbrecher Holzkisten mit Silberdraht. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06171 - 6244-0 bei der Kriminalpolizei zu melden.

5. Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus, Bad Homburg v. d. Höhe, Frölingstraße, Samstag, 12.04.2025, 02:30 Uhr bis Samstag, 12.04.2025, 16:45 Uhr

(st) Am vergangenen Samstag kam es in Bad Homburg in der Frölingstraße zu einem versuchten Einbruch, bei dem ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Zwischen 02:30 Uhr in der Nacht und 16:45 Uhr machten sich die oder der Täter an einer Wohnungseingangstür im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses zu schaffen. Ein Öffnen der Tür gelang nicht, sodass der unbekannte Täter ohne die Innenräume betreten zu haben flüchtete. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06171 - 6244-0 bei der Kriminalpolizei zu melden.

6. Sachbeschädigung an Wohnhaus,

Ober-Eschbach, Massenheimer Weg, Sonntag, 13.04.2025, 18:50 Uhr

(st) Gestern Abend kam es gegen 19:00 Uhr in Ober-Eschbach zu einer Sachbeschädigung an einem Mehrfamilienhaus, bei der ein Schaden von circa 500 Euro entstand. Zwei unbekannte Täter näherten sich auf ihren Fahrrädern dem Mehrfamilienhaus. Anschließend traten die Unbekannten an die Hauseingangstür heran und beschädigten das Drahtglas der Tür. Nach der Tat entfernten sie sich auf ihren Fahrrädern in unbekannte Richtung. Täter 1: 16-17 Jahre alt, 170cm - 180cm, dunkles gewelltes Haar und dunkle Kleidung, Halstuch über Mund und Nase, schwarzes neuwertiges Mountainbike. Täter 2: 16-17 Jahre alt, 170cm - 180cm, Schwarzer Fahrrad-Crosshelm mit orangen "KTM" Marken Applikationen, schwarzes T-Shirt mit orangen "KTM" Marken Applikationen, dunkle Hose, schwarzes neuwertiges Mountainbike. Hinweise werden unter der Rufnummer 06172 120-0 bei der Polizeistation Bad Homburg erbeten.

7. Verkehrsunfall durch Trunkenheitsfahrt, Friedrichsdorf, Homburger Landstraße, Samstag, 12.04.2025, 06:17 Uhr

(st) In Friedrichsdorf ereignete sich am Samstagmorgen ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Gegen 06:17 Uhr befuhr eine 20-Jährige mit ihrem PKW die Bad Homburger Landstraße aus Richtung Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße in Fahrtrichtung Friedberger Straße. Am Kreisverkehr verlor die 20-jährige die Kontrolle über ihren PKW, fuhr auf die Mitte des Kreisverkehrs, kollidierte mit der dortigen Skulptur und überschlug sich. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,0 Promille. Die 20-jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und die Skulptur stark beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen die Fahrzeugführerin wurde eingeleitet.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell