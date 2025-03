BPOLI-WEIL: Einfuhr von verbotenen Böllern

Freiburg im Breisgau (ots) - Die Bundespolizei fasst einen mit Haftbefehl gesuchten Flüchtigen am Freiburger Hauptbahnhof. Nun sitzt der Mann, dem Raub und Diebstahl vorgeworfen werden, in Untersuchungshaft. Am späten Donnerstagabend, dem 27. Februar 2025 geriet der 26-Jährige in eine Kontrolle der Bundespolizei. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass ein Untersuchungshaftbefehl gegen den algerischen ...

