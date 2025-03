BPOLI-WEIL: Mutmaßlicher Räuber durch Bundespolizei festgenommen

Weil am Rhein (ots) - Ein seit drei Jahren mit Haftbefehl gesuchter Mann ist an der Schweizer Grenze gefasst worden. Der Gesuchte war nicht zum Strafantritt erschienen. Am Dienstag (25.02.2025) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den rumänischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass ein Haftbefehl gegen den in Rumänien wohnhaften Mann ...

