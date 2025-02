BPOLI-WEIL: Untersuchungshaftbefehl vollstreckt

Weil am Rhein (ots) - Die Bundespolizei fasst einen mit Haftbefehl gesuchten Flüchtigen an der Schweizer Grenze. Nun sitzt der Mann, der wegen Steuerhinterziehung verurteilt wurde, in Haft. Am Sonntagmorgen, dem 23. Februar 2025 geriet ein 54-Jähriger am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn, in eine Kontrolle der Bundespolizei. Bei der Überprüfung des polnischen Staatsangehörigen der sich auf der Fahrt von Genf ...

