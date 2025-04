PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Falscher Bankmitarbeiter ruft an +++ Beleidigung auf öffentlichem Parkplatz +++ Audi mutwillig zerkratzt +++ Unfall mit Fahrerflucht

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Falscher Bankmitarbeiter ruft an,

Oberursel. Montag, 14.04.2025

(he)Am Montag, den 14.04.2025 meldeten sich Telefonbetrüger bei einer Seniorin aus Oberursel und erbeuteten mit der Masche des "Bankmitarbeiters" 5.000 Euro. Der Versuch einen weitaus höheren Betrag zu erlangen scheiterte. Der vermeintliche Bankmitarbeiter rief das ausgesuchte Opfer an und erzählte, dass vom Konto der Dame unberechtigt Abbuchungen getätigt worden seien. Um den Schaden zu begrenzen und die Abbuchungen rückabzuwickeln, müsse sich die Kontoinhaberin über einen per E-Mail versandten Link "verifizieren" und dort auch verschiedene persönliche Daten hinterlegen. Im Glauben das Richtige zu tun wurde den Anweisungen gefolgt; leider jedoch mit dem Ergebnis, dass nun der Anrufer Zugang zu dem Konto des Opfers erlangte und selbst Abbuchungen vornahm. Bitte seien Sie bei solchen E-Mails aber auch Anrufen oder SMS sehr vorsichtig! Klicken Sie niemals auf etwaige Links. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ihrer Bank werden Sie außerdem niemals nach PINs, Passwörtern oder sonstigen Codes fragen. Lassen Sie sich auch niemals mündlich dazu anweisen, Ihr Passwort zurückzusetzen oder eine Überweisung zu tätigen. Beenden Sie solche Kontaktaufnahmen, egal ob per E-Mail oder Anrufe, sofort und setzen Sie sich mit Ihrer Bank in Verbindung. Dort wird man Ihnen bestätigen, dass Sie von Betrügern und nicht von Ihrer Hausbank kontaktiert wurden. Rufen Sie im Zweifelsfall die für Sie zuständige Polizeidienststelle oder den Notruf 110 an.

2. Beleidigung auf öffentlichem Parkplatz, 61352 Bad Homburg, Basler Straße, Dienstag, 15.04.2025, 09:30 Uhr

(jg) Gestern kam es gegen 09:30 Uhr auf einem Parkplatz in der Basler Straße in Bad Homburg zu einer Beleidigung, bei der der Geschädigte aufgrund seiner Hautfarbe verbal angegriffen wurde. Der 55-jährige geschädigte Frankfurter stand auf dem Parkplatz, als ihn ein ihm unbekannter Mann während eines Streitgesprächs entsprechend beleidigte. Anschließend entfernte sich der Täter. Beschrieben wurde der Unbekannte als ca. 55 Jahre alt, ca. 175cm groß mit grauem, lichtem Haar sowie einem karierten Hemd und einer schwarzen Jacke. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte es sich bei dieser Person um einen Taxifahrer gehandelt haben. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120-0 bei der Polizeistation Bad Homburg zu melden.

3. Audi mutwillig zerkratzt,

Friedrichsdorf, Köppern, Dreieichstraße, Montag, 14.04.2025, 17:00 Uhr bis Dienstag, 15.04.2025, 07:15 Uhr

(my)In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in der Dreieichstraße in Köppern zu einer Sachbeschädigung an einem blauen Audi A3. Die Halterin parkte ihren PKW gegen 17:00 Uhr am Straßenrand und musste am nächsten Morgen feststellen, dass unbekannte Täter die Glasscheibe der Fahrerseite und ihren Außenspiegel mutwillig mit einem scharfkantigen Gegenstand zerkratzt hatten. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 600 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

4. Unfall mit Fahrerflucht,

61250 Usingen, Heisterbachstraße, Dienstag, 15.04.2025, 07:55 Uhr

(jg)Am Dienstagmorgen ereignete sich gegen 07:55 Uhr auf der Heisterbachstraße in Usingen ein Unfall mit Fahrerflucht. Die Fahrerin eines grauen Opel Astra fuhr auf der Heisterbachstraße in Richtung Usingen, als ihr im Kurvenbereich vor dem dort befindlichen Kreisverkehr ein weißes Fahrzeug auf ihrer Fahrspur entgegenkam. Um eine Kollision zu vermeiden wich die Geschädigte nach rechts aus und touchierte die Leitplanke. Dabei entstand ein Sachschaden von geschätzt 1.000 Euro. Das verursachende Fahrzeug entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Weitere Hinweise auf das Fahrzeug oder den Fahrer bzw. die Fahrerin liegen nicht vor. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls sich unter der Telefonnummer (06081) 9208 bei der Polizeistation Usingen zu melden.

