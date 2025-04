PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbrüche/versuchte Einbrüche in Kindergärten gemeldet +++ Vorsicht! Betrugsversuche durch "falsche Polizeibeamte" +++ Felgendiebstahl von Firmengelände +++ Trickbetrug erfolgreich

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbrüche/versuchte Einbrüche in Kindergärten gemeldet, Oberursel, Kronberg, 11.04.2025 - 14.04.2025

(he)Im Verlauf des vergangenen Wochenendes kam es in Oberursel und Kronberg zu drei Einbrüchen bzw. Einbruchsversuchen in Kindergärten, bei denen die Täter einen Gesamtschaden von über 1.000 Euro verursachten. In Oberursel im "Hammergarten" gelangten die oder der Täter durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die Innenräume der Einrichtung und entwendeten aus den Büroräumen eine geringe Summe Bargeld. In Kronberg kam es zu zwei Einbruchsversuchen an entsprechenden Gebäuden. In der Heinrich-Winter-Straße wurde ein Fenster während des Versuchs, gewaltsam in das Gebäude zu gelangen, beschädigt. In der Wilhelm-Bonn-Straße wurde ebenfalls versucht, gewaltsam einzudringen; in diesem Fall hinterließen die Täter jedoch eine beschädigte Eingangstür. Hinweise auf die oder den Täter liegen in sämtlichen Fällen nicht vor. Ob ein Tatzusammenhang besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Diese hat die Kriminalpolizei aufgenommen, welche unter der Rufnummer 06171 - 6244-0 um Hinweise bittet.

2. Vorsicht! Betrugsversuche durch "falsche Polizeibeamte" Königstein, Montag, 14.04.2025

(he)Gestern versuchten Betrüger, Seniorinnen und Senioren aus dem Hochtaunuskreis mit der Masche des "falschen Polizeibeamten", um ihr Erspartes zu bringen. Aus Königstein wurden der Polizei drei Fälle bekannt. Hier handelten die ausgesuchten Opfer jedoch genau richtig. Sie schenkten der aufgetischten Geschichte keinen Glauben und beendeten die Telefonate umgehend. Bei den gestrigen Anrufen erzählten die Straftäter von einer "Abhöraktion einer arabischen Bande" und welche Gefahren von dieser ausgehen würde. Schon nach diesen ersten Sätzen erkannten die Seniorinnen und Senioren den Betrug und beendeten das Gespräch. Der Phantasie der Betrüger sind keine Grenzen gesetzt. Es geht im Kern jedoch immer darum, dass Wertgegenstände und Vermögen, egal ob zu Hause gelagert oder auf der Bank, in Gefahr seien und die Polizei anrufe, um diese zu sichern. Hierzu müsse Bargeld, Schmuck, Gold usw. an die Polizei übergeben oder überwiesen werden. In der Hoffnung das Richtige zu tun, wird oftmals genau die falsche Entscheidung getroffen. Sämtliche Vermögensbestände werden an die Betrüger ausgehändigt. Lassen Sie sich nicht hinters Licht führen! Die Polizei ruft nicht bei Ihnen an und verlangt auch nicht nach Wertgegenständen oder Bargeld. Dies wird niemals passieren!

3. Felgendiebstahl von Firmengelände,

Oberursel, Frankfurter Straße, Samstag, 12.04.2025, 14:00 Uhr bis Montag, 14.04.2025, 08:00 Uhr

(st)Unbekannte entwendeten im Zeitraum zwischen Samstag, 12.04.25, 14:00 Uhr und Montag, 14.04.25, 08:00 Uhr von einem Firmengelände in Oberursel von fünf Fahrzeugen die Räder. Die unbekannten Täter betraten das in der Frankfurter Straße gelegene Firmengelände, montierten an fünf Fahrzeugen die Räder ab und stellten die Fahrzeuge im Anschluss auf Pflastersteine ab. Die abmontierten Felgensätze wurden entwendet; an einem sechsten Fahrzeug brachen die Täter ihren Diebstahlsversuch ab. Eine Fluchtrichtung ist nicht bekannt. Es entstand ein Gesamtschaden von über 20.000 Euro. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06171) 6240-0 bei der Polizeistation Oberursel zu melden.

4. Dacheinstieg in Einfamilienhaus,

Bad Homburg, Gonzenheim, Ellerhöhweg, Samstag, 12.04.2025, 12:00 Uhr bis Montag, 14.04.2025, 16:20 Uhr

(st)In der Zeit zwischen Samstagmittag und Montagnachmittag wurde in Gonzenheim in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Unbekannte Täter gelangen in den rückwärtigen Garten des Hauses und stiegen von dort auf das Dach. Von dort gelangten die Einbrecher in das Innere des Hauses und suchten nach Wertgegenständen. Im Anschluss flüchteten die oder der Täter in unbekannte Richtung. Zur Höhe des Diebesgutes liegen noch keine Erkenntnisse vor. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06171 - 6244-0 entgegen.

5. Trickbetrug erfolgreich,

Weilrod, Bundesstraße 275, Einmündung K751, Freitag, 11.04.2025, 18:45 Uhr

(st)Auf der Bundesstraße in Weilrod kam es am vergangenen Freitagabend zu einem Trickbetrug. Um 18:45 Uhr hielt ein unbekannter Täter an einer Straßenkreuzung an und bat einen 80-Jährigen um Geld für Benzin. Unter Vortäuschen eines Unfalles seines Bruders gab der unbekannte Täter an, seinen Geldbeutel unter Stress vergessen zu haben. Der 80-Jährige bot dem Unbekannten daraufhin 20 Euro an. Dies war dem Täter nicht genug und so wurde ein Betrag von 50 Euro von dem Geschädigten übergeben. Der Unbekannte gab des Weiteren an, sich zu einem späteren Zeitpunkt bei dem 80-Jährigen telefonisch zu melden, um das Geld zurückzuzahlen. Dieser Anruf blieb aus. Der Trickdieb kann wie folgt beschrieben werden: 30-40 Jahre alt dunkle Haare, moderne Frisur mit kurz geschnitten Seiten, kein Bart, italienischer Akzent. Dies ist nicht der erste Fall, bei dem die Hilfsbereitschaft von Mitbürgerinne und Mitbürgern zur Begehung von Straftaten ausgenutzt wird. Diese Masche wird oftmals auf Tank- und Rastanlagen an Autobahnen angewandt. Hier geben dann vermeintliche "Reisende" an, dass sie dringend Geld für die Weiterfahrt benötigen, um einen Flug oder eine Fährverbindung rechtzeitig zu erreichen. Oftmals werden sogar Personaldokumente zum Abschreiben der Adresse vorgelegt; diese sind leider gestohlen oder gefälscht. Zeugen, die sachliche Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Usingen unter der Rufnummer 06081/9208-0 in Verbindung zu setzen.

6. Diebstahl aus Rohbau,

Königstein, Frankfurter Straße, Freitag, 11.04.2025, 17:00 Uhr bis Samstag, 12.04.2025, 7:00 Uhr

(st)In Königstein kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einem Diebstahl aus einem Baustellengelände. Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich die unbekannten Täter über einen Lüftungsschacht Zugang in den Rohbau eines Mehrfamilienhauses. Anschließend entwendeten die unbekannten Täter mehrere Baustellengegenstände im Wert von ca. 1000 Euro. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Königstein (06174) 9266-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell