Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Tunertreffen im Stadtgebiet Hamm

Hamm (ots)

Am 14.09.2024 um 20:30 Uhr trafen sich ca. 45 Kraftfahrzeugführer auch aus der überregionalen Tuningszene nahe einem Gewerbegebiet in Hamm-Rhynern. Es kam zur kurzfristigen polizeilichen Sperrung einer Zufahrtstraße. Durch starke Polizeipräsenz und konsequentes polizeiliches Einschreiten gegen sich abzeichnende Verkehrsverstöße verlagerte sich das Tuningtreffen zunächst in den Stadtteil Hamm-Heessen in den Bereich des Parkplatzes der Waldbühne. Hier trafen sich bis zu 100 Kraftfahrzeugführer auch aus der überregionalen Tuningszene. Nachdem es auch hier kurzfristig im Umfeld der Waldbühne zu Verkehrsstörungen kam, wurde erneut durch starke Polizeipräsenz konsequent gegen sich abzeichnende Verkehrsverstöße eingeschritten. Die Fahrzeuge der Tuningszene verließen daraufhin gegen 22:00 Uhr das Stadtgebiet Hamm und fuhren weiter in den Kreis Warendorf.(ds)

