Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Graffiti-Schmierereien an Gebäudewand

Soest (ots)

Die Polizei in Soest erhielt durch einen Zeugen die Information dass es am Gebäude eines ehemaligen Baustoffhandels am Hammer Weg in Soest zu Graffiti-Schmierereien gekommen ist.

Grundsätzlich steht dem erstmals nichts im Wege dass die dortige Wand besprüht wurde. Die Eigentümerin hat diese Wand für Graffitikünstler freigegeben.

Ganz künstlerisch und besonders einfallsreich und ansehnlich war das was die derzeit noch unbekannten "Künstler" gesprüht haben, allerdings nicht ("Free Hitler", "HH 88" und "Free NSDAP").

Die eingesetzten Polizisten waren allerdings auch nicht ganz untätig und haben nach der Beweissicherung die ekelhaften Schmierereien mit Sprühfarbe die eigentlich für Verkehrsunfälle gedacht ist, provisorisch "übermalt". In der Hoffnung dass sich jetzt wieder kreativere Köpfe an die Wand begeben.

Die Polizei Soest sucht nun Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben. Diese melden sich bitte telefonisch unter 02921 91000 bei der Polizei oder suchen die nächste Polizeidienststelle auf.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell