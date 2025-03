POL-PPRP: Vorsicht vor Kryptobetrug

Ludwigshafen (ots) - Zwischen Samstag (29.03.2025), 19:30 Uhr, und Sonntag (30.03.2025), 11:50 Uhr, brachen Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der Geibelstraße (Höhe Platenstraße) ein und entwendeten aus dem Hausflur Pfandflaschen. Auch ein Kellerabteil wurde aufgebrochen, hierbei jedoch nichts entwendet. Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion ...

