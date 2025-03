POL-PPRP: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Samstag, den 29.03.2025, kam es gegen Abend in einem Supermarkt in der Knollstraße in Ludwigshafen zu einem Diebstahl von einer größeren Menge an Fleischwaren. Die drei Täter flüchteten zunächst mit einem Transporter, welcher durch die Polizei jedoch gestoppt werden konnte. Das Diebesgut im Wert von etwa 110 Euro konnte in dem Transporter aufgefunden werden. Die Polizei ermittelt nun wegen ...

