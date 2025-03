POL-PPRP: Sachbeschädigung an Verkehrszeichen

Ludwigshafen-Mundenheim (ots) - Am 28.03.2025 kam es in der Zeit von 11:00 Uhr bis 18:30 Uhr zu einem versuchten Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Ganghoferstraße in Ludwigshafen-Mundenheim. Festgestellt wurde dies durch einen aufmerksamen Nachbarn, welcher Beschädigungen an der Nachbartür feststellte und die Polizei informierte. Da die Wohnungstür beim Eintreffen der Polizeibeamten trotz starker ...

