Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Personenschaden und anschließender Verkehrsunfallflucht

Ludwigshafen-Mundenheim (ots)

Am Freitag, den 28.03.2025, kam es gegen 20:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Saarlandstraße in Ludwigshafen. Hierbei befuhr ein PKW-Fahrer die Saarlandstraße in Fahrtrichtung Stadtzentrum und bog an der Kreuzung zur Pestalozzistraße verbotswidrig nach links ab. Beim Abbiegen übersah der Fahrer des PKW die in gleicher Fahrtrichtung fahrende Straßenbahn. Durch die eingeleitete Gefahrenbremsung des Straßenbahnfahrers konnte ein Zusammenstoß verhindert werden, jedoch verletzte sich ein Fahrgast leicht. Der PKW-Fahrer flüchtete im Anschluss von der Örtlichkeit. Im Nachgang konnte ein 28-jähriger Fahrer als Beschuldigter ermittelt werden.

Gegen den 28-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht sowie fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

