Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Dentallabor - Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Friesenheim/Nord (ots)

Von Donnerstag, den 27.03.25, auf Freitag, den 28.03.2025, brachen unbekannte Täter in ein Dentallabor am Goerdeler Platz ein. Die unbekannten Täter entwendeten unter anderem Zahngold und zahntechnisches Gerät. Haben Sie in der Nacht auf Freitag etwas Verdächtiges am Goerdeler Platz beobachtet? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, unter Telefonnummer 0621 963-24250 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell