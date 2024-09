Feuerwehr München

FW-M: Pkw brennt auf Parkplatz (Obergiesing)

Sonntag, 22. September 2024, 19.58 Uhr

Tegernseer Landstraße

Zwei Fahrzeuge sind bei einem Brand teilweise komplett zerstört worden.

In den Abendstunden ging die Meldung über einen brennenden Pkw in der Tegernseer Landstraße ein. Da hier schon die Info übermittelt wurde, dass das Auto in Vollbrand und nahe an einem Gebäude steht, alarmierte die Leitstelle München mehrere Fahrzeuge zur Einsatzstelle.

Vor dem Eintreffen der Feuerwehr München hatten Polizeikräfte den Brand bereits mit einem Feuerlöscher etwas eingedämmt. Aufgrund der schon sehr fortgeschrittenen Brandentwicklung reichte dies aber nicht, um die Flammen zu löschen.

Mit zwei Rohren löschten die Einsatzkräfte den komplett in Brand stehenden Mercedes und sicherten die angrenzenden Fahrzeuge vor dem Feuer. Trotzdem wurde ein weiteres Fahrzeug durch die Hitze stark beschädigt.

Nach dem Löschen wurde die Einsatzstelle der Polizei zur Ursachenermittlung übergeben. Wie hoch der Sachschaden ist, kann nicht beziffert werden.

