Feuerwehr München

FW-M: Mehrer Verletzte bei Verkehrsunfall (Hadern-Westpark)

München (ots)

Sonntag, 22. September 2024, 13.47 Uhr

Fürstenrieder Straße

Bei einem Unfall im Kreuzungsbereich mit zwei Fahrzeugen sind nicht nur die Unfallbeteiligten, sondern auch Passanten am Straßenrand verletzt worden.

In den frühen Nachmittagsstunden ereignete sich ein Unfall zwischen zwei Fahrzeugen im Kreuzungsbereich der Fürstenrieder Straße und Ehrwalder Straße und Guardinistraße. In Folge der Unfallkinematik wurde einer der beiden Pkw Richtung Gehweg gedrückt und verletzte hierbei ein älteres Ehepaar, welches mit Fahrrädern unterwegs war. In der Leitstelle München gingen zu dem Unfall mehrere Meldungen ein, sodass sich schnell das Lagebild einiger Verletzter bildete. Daher entsendete die Leitstelle mehrere Rettungswagen, zwei Notarztteams und ein Hilfeleistungslöschfahrzeug zur Einsatzstelle.

Die Aufgabe der zuerst eingetroffenen Rettungsmittel war es dann, sich erst einmal einen Überblick über die Lage zu verschaffen. So zeigte es sich, dass sich in einem Unfallwagen zwei Personen befanden, im zweiten Unfallwagen drei. Des Weiteren war das ältere Ehepaar am Straßenrand von den Unfallfolgen betroffen. Dazu kamen mehrere Zeugen, die an der Einsatzstelle waren. Sofort wurden die Behandlungsreihenfolge mit den anwesenden Notarztteams und die Aufteilung der Rettungswagenbesatzungen und des Hilfeleistungslöschfahrzeugs abgestimmt.

Der Mitte 70-jährige Radfahrer wurde aufgrund seiner Verletzungen sofort von einem Notarztteam versorgt. Die restlichen Kräfte teilten sich auf die übrigen Unfallbeteiligten auf.

Im Laufe der Behandlungen zeigte sich dann, dass der Radfahrer mit schweren Verletzungen in eine Klinik musste. Ebenfalls wurden vier weitere Unfallbeteiligte in Münchner Kliniken transportiert. Die übrigen Personen konnten ambulant versorgt und vor Ort betreut werden.

Während des Einsatzes sicherten die Einsatzkräfte die Unfallstelle ab und regelten gemeinsam mit den Polizeikräften den Verkehr.

Für die Zeit der Patientenversorgung und der anschließenden Unfallaufnahme durch die Polizei kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf den betroffenen Straßen.

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(pyz)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell