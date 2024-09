Feuerwehr München

FW-M: Rauch durch die Kamera (Moosach)

München (ots)

Donnerstag, 19. September 2024, 18.44 Uhr Plauener Straße

Die Feuerwehr München ist zu einem Brand in einer Wohnung alarmiert worden. Wie der Brand entdeckt wurde, ist eher ungewöhnlich.

Ein Mitbewohner einer Wohnung im Münchner Stadtteil Moosach bemerkt über eine Sicherheitskamera, welche im Flur angebracht ist, eine Rauchentwicklung in der Wohnung. Da er sich gerade in Köln befindet, landet er beim Notruf der Feuerwehr Köln. Diese nimmt alle einsatzrelevanten Daten auf und nimmt Kontakt zur Leitstelle in München auf.

Sofort wurden Einheiten der Feuerwehr zum Einsatzort nach Moosach geschickt. Bereits auf der Anfahrt erhielten sie die Information, dass Rauch über eine Sicherheitskamera sichtbar war. Gewaltsam drangen die Feuerwehrleute in die Wohnung ein. Im Bad fanden sie den Grund für die Rauchentwicklung. Hier kam es zu einem Brandereignis, welches sowohl Einrichtungsgegenstände im Bad als auch die Kunststoffbadewanne zerstörte. Das Feuer war bei Ankunft der Einsatzkräfte bereits erloschen. Mit einem Hochleistungslüfter wurde die Wohnung entraucht. Um sicherzugehen, dass sich keine weiteren Brandherde in der Decke und im Spitzboden des Daches befanden, kontrollierten die Einsatzkräfte auch hier die Bereiche.

Die inzwischen von ihrem Freund verständigte Bewohnerin traf ebenfalls an der Einsatzstelle ein. Da sie allerdings nicht in ihrer Wohnung bleiben konnte, musste sie die Nacht bei Freunden verbringen.

Der Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Zur Klärung der Brandursache ermittelt die Polizei.

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(kiß)

