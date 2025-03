Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Wohnungseinbruch

Ludwigshafen-Mundenheim (ots)

Am 28.03.2025 kam es in der Zeit von 11:00 Uhr bis 18:30 Uhr zu einem versuchten Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Ganghoferstraße in Ludwigshafen-Mundenheim. Festgestellt wurde dies durch einen aufmerksamen Nachbarn, welcher Beschädigungen an der Nachbartür feststellte und die Polizei informierte. Da die Wohnungstür beim Eintreffen der Polizeibeamten trotz starker Beschädigungen noch verschlossen war, wird nach derzeitigem Stand nicht davon ausgegangen, dass der Täter in die Wohnung gelangte.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu melden unter 0621 963-24150 oder per Email an piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Sie möchten ihre Wohnung einbruchsicher machen? Wenden Sie sich an ihre örtliche Polizeiinspektion oder die Beratungsstelle des Polizeipräsidiums unter 0621 963-21177 und erfahren Sie wertvolle Tipps. Weitere Informationen erhalten Sie auch unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell