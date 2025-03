Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Person durch Kleinwagen verletzt

Ludwigshafen - Oppau (ots)

Am Samstagabend den 29.03.2025, gegen 20:15 Uhr, wurde in der Bad-Aussee-Straße in Ludwigshafen, nahe der Endhaltestelle Oppau, ein 51-jähriger Ludwigshafener durch einen blauen Kleinwagen der Marke Ford angefahren. Der Fahrer des Kleinwagens flüchtete anschließend in Richtung Friesenheim. Der 51-jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Polizei hat Ermittlungen wegen "Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr" aufgenommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 zu melden unter Telefon 0621 963 24250 oder Email an piludwigshafen2@polizei.rlp.de

