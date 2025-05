LPI-NDH: Werkzeug von Baustelle entwendet

Großenehrich (ots) - In einer Rechtskurve auf der Landstraße 1041 aus Großenehrich kommend in Richtung Wassertalleben kam eine Pkw-Fahrerin am Dienstag kurz von 9 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab. Die 58-Jährige gab an, dass sie von der Sonne geblendet wurde. Das Fahrzeug wurde durch den Unfall beschädigt und musste aus dem Straßengraben geborgen werden. Weder die Fahrzeugführerin noch andere Personen wurden ...

