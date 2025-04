LPI-NDH: Einbrecher in Agrargenossenschaft - Zeugen gesucht

Nordhausen (ots) - Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr wurden am Montagabend, gegen 23 Uhr, alarmiert, da es in einem Mehrfamilienhaus in der Töpferstraße zu einer Rauchentwicklung gekommen war, welche den Rauchmelder ausgelöst hatte. Ursache der Rauchentwicklung war angebranntes Essen. Wie sich herausstellte, war der Wohnungsinhaber eingeschlafen. Verletzt wurde niemand, ein Schaden ist nicht entstanden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

