LPI-NDH: Rauchmelder ausgelöst

Leinefelde (ots) - In einem Markt in der Bahnhofstraße versuchte am Montag, kurz vor 14 Uhr, ein 32-Jähriger Waren im Wert von fast 150 Euro zu entwenden. Der Täter befüllte seinen Rucksack mit alkoholischen Getränken. Eine Mitarbeiterin des Marktes erwischte den Mann, als er den Kassenbereich ohne zu zahlen passierte. Die hinzugerufenen Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren ein. Der 32-Jährige erhielt ein Hausverbot. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr