Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallverursacher flüchtet

Weimar (ots)

Am späten Montagnachmittag kam es an der Ampelkreuzung Ettersburger Straße / Schopenhauerstraße zu einem Unfall. Ein Pkw Skoda und ein Linienbus der Stadt Weimar hielten verkehrsbedingt an der roten Lichtzeichenanlage. Beim Umschalten der Ampel und dem Versuch loszufahren rollte der Pkw-Fahrer rückwärts und stieß gegen die Front des Linienbusses. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort. Aufgrund des abgelesenen Kennzeichens konnte der verantwortliche Fahrer recht schnell bekannt gemacht werden. Es handelte sich um einen 71-jährigen Weimarer. Gegen ihn wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

