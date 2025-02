Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Widerstandshandlungen und Drogenfund bei Verkehrskontrolle

Weimar (ots)

Am Montagmittag kontrollierten Weimarer Polizeibeamte in Weimar-Nord einen Pkw Opel. Der 41-jährige Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, stand unter dem Einfluss von Drogen und noch während der Kontrolle steckte er sich offensichtlich etwas in die Hose. Als er sich weigerte das Versteckte wieder herauszuholen folgte eine Durchsuchung. Der Mann wehrte sich mit Tritten und Schlägen gegen diese Maßnahme. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. In Summe wurden bei dem Weimarer Betäubungsmittel und ein größerer Bargeldbetrag aufgefunden. Bei der Überprüfung des Kennzeichens stellte sich heraus, dass diese am Silvestertag entwendet worden waren. Es wurden unter anderem Anzeigen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und Pflichtversicherungsgesetz erstattet. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell