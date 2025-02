Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Anhänger rutscht in Straßengraben

Weimar (ots)

Am Montagmittag befuhr ein 31-jähriger BMW-Fahrer die B7, aus Richtung Umpferstedt kommend, in Fahrtrichtung Weimar. An seinem Pkw befand sich ein Anhänger mit aufgeladenem Pkw. Kurz nach dem Ortsausgang Umpferstedt kam der Anhänger ins Schlingern, worauf der Fahrzeugführer die Kontrolle verlor und der Anhänger linksseitig in den Straßengraben geriet. Verletzt wurde niemand. Allerdings gestalteten sich die Bergungsmaßnahmen schwierig, so dass die B7 erst am Nachmittag wieder frei befahrbar war. Sowohl am Anhänger als auch auf dem aufgeladenen Pkw entstand unfallbedingter Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell