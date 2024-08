Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Gefährliche Körperverletzung in Westend: 31-Jähriger schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

An der Aachener Straße im Stadtteil Westend hat ein noch unbekannter Mann am Dienstag, 6. August, um 0.45 Uhr einen 31-jährigen Mann mit einem spitzen Gegenstand angegriffen und dabei so verletzt, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Laut Zeugenangaben war der 31-Jährige in Begleitung eines Bekannten zu Fuß auf der Aachener Straße unterwegs, als in Höhe der Fringsstraße ein Auto neben ihnen hielt. Aus dem silbernen Opel mit Kempener Kennzeichen stieg der unbekannte Angreifer aus, ging zielgerichtet auf den 31-Jährigen zu und verletzte ihn durch mehrere Hiebe mit einem Gegenstand, den er dabei in der Hand hielt. Er fügte dem 31-Jährigen damit Verletzungen am Oberkörper und am Kopf zu. Anschließend stieg er wieder ins Auto und fuhr davon. Mit ihm im Auto soll sich noch ein Mann auf dem Beifahrersitz befunden haben.

Hinzugerufene Rettungskräfte brachten den 31-Jährigen in ein Krankenhaus, wo Ärzte ihn stationär aufnahmen.

Die Polizei fahndete bislang erfolglos nach dem Unbekannten, der um die 50 Jahre alt sein soll und eine Glatze trägt. Sie leitete ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Hinweise nehmen die Ermittler über die Telefonnummer 2161-290 entgegen. (jn)

