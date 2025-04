Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Girls- und Boysday in Nordhausen und Mühlhausen war ein voller Erfolg

Nordhausen, Mühlhausen (ots)

Zum zentralen Girls- and Boysday am 3. April 2025 öffnete die Landespolizeiinspektion (LPI) Nordhausen am Darrweg Tür und Tor für Schülerinnen und Schüler, die Interesse am Polizeiberuf haben. Die fast 40 Jugendlichen wurden durch den Behördenleiter der LPI Nordhausen, Herrn Leitenden Polizeidirektor Matthias Bollenbach, persönlich begrüßt. Die Teilnehmer aus Thüringen, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt durchliefen verschiedene Stationen, beginnend mit einer Vorstellung der Polizeidiensthunde. Dabei stellten unter anderem Drogen-, Datenträger-, Rauschgift- und Leichenspürhunde ihr Können unter Beweis.

Darüber hinaus zeigte die Kriminalpolizei Nordhausen den Teilnehmern die spannende Tatortarbeit der Kriminaltechniker. Hier konnten sich die Jugendlichen an der interessanten Suche und Sicherung von Spuren selbst einbringen und ihr Geschick unter Beweis stellen.

Das Interesse an der Polizeiarbeit war geweckt, doch wie kleiden sich die Polizistinnen und Polizisten im Einsatz und wie kommen sie zu den Einsatzorten in Nordthüringen? Beamte der Einsatzunterstützung und des Inspektionsdienstes Nordhausen stellten die sogenannten Führungs- und Einsatzmittel vor. Vom Funkstreifenwagen neuesten Baujahrs, bis hin zu einem BMW Polizeimotorrad, konnten die Schülerinnen und Schüler alles erkunden, erfragen und auf sich wirken lassen. Alles was in den Fahrzeugen verstaut wurde, konnten sie anschließend auch einmal ausprobieren und in die Schutzkleidung der Beamtinnen und Beamten schlüpfen. Die Kollegen der Einsatzunterstützung zeigten den Teilnehmern die besondere Schutzausrüstung für lebensbedrohliche Einsatzlagen sowie Fußball- und Demonstrationslagen. Hier staunten die Jugendlichen nicht schlecht, wie anspruchsvoll es ist, diese schwere und komplexe Ausrüstung anzulegen und zu tragen. Bei den Jugendlichen erhöhte sich plötzlich das Körpergewicht deutlich mit der schweren Ausrüstung.

Ebenso wurde durch den Koordinator der Nachwuchsgewinnung der LPI Nordhausen den Interessierten ein möglicher Weg zu einem Ausbildungs- und Studienplatz anschaulich aufgezeigt.

Auch in Mühlhausen konnten mehr als 100 Teilnehmer Einblicke in den Alltag von Polizistinnen und Polizisten erhalten. Neben der Polizei stellten sich auch die Berufsfeuerwehr, das Deutsche Rote Kreuz sowie die Bundeswehr vor.

Die Schülerinnen und Schüler zeigten sich begeistert von den zahlreichen interessanten Einblicken in die vielfältige Arbeit der Polizei. Die Landespolizeiinspektion Nordhausen und die Polizeiinspektion Mühlhausen werden auch 2026 wieder Veranstalter eines Girls- und Boysdays sein - dann in der fünften Auflage.

