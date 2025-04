LPI-NDH: Buntmetalldiebe aktiv

Leimbach (ots) - Mehrere hundert Euro Sachschaden verursachten Unbekannte an einem Fahrzeug, das in der Kantor-Pabst-Straße abgestellt war. Es entstanden Schäden an Motorhaube, der Stoßstange und den Nebelscheinwerfern des Skoda. Die Tat ereignete sich am Sonntag, im Zeitraum zwischen 0.15 Uhr und 14.45 Uhr. Die Nordhäuser Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein und bittet unter der Tel. 03631/960 um Hinweise zur Tat. Aktenzeichen: 0088167 ...

