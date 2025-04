LPI-NDH: Kellerbrand im Eichsfeld

Heyerode (ots) - In der Nacht zu Montag, gegen 4 Uhr, sprengten bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten, der an einer Hauswand in der Johannesstraße befestigt war. Der Zigarettenautomat wurde zerstört. Die Täter erbeuteten Bargeld und Tabakwaren in noch unbekannter Menge. Die Unbekannten flüchteten zu Fuß in Richtung Dorfmitte. Wer Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der ...

