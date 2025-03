Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rheinisch-Bergischer Kreis - Bilanz zu den Rosenmontagszügen im Kreis

Rheinisch-Bergischer Kreis (ots)

Der bislang überwiegend friedliche Verlauf der Karnevalszüge im Kreisgebiet hat sich auch am gestrigen Rosenmontag (03.03.) fortgesetzt.

Die Rosenmontagszüge in Odenthal-Eikamp, Odenthal-Blecher, Bergisch Gladbach-Herkenrath, Overath-Steinenbrück und Rösrath verlief völlig unproblematisch und störungsfrei.

In Kürten-Dürscheid wurden vier Personen präventiv mit einem Platzverweis belegt, zu Straftaten ist es nicht gekommen.

In Wermelskirchen-Dabringhausen waren schätzungsweise 10.000 Menschen am Zugweg. Hier wurden nach polizeilichen Informationen zwei Platzverweise durch Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Stadt Wermelskirchen erteilt. Die Polizei hat im Rahmen ihres Einsatzes insgesamt vier Strafanzeigen aufgenommen. In drei Fällen handelte es sich um Körperverletzungsdelikte, in einem Fall um eine sexuelle Belästigung zum Nachteil eines männlichen Karnevalisten durch eine bislang unbekannte Tatverdächtige. Platzverweise oder Ingewahrsamnahmen waren nicht erforderlich.

Insgesamt kann man aus polizeilicher Sicht resümieren, dass die nun endende Karnevalssession mit den zahlreichen Karnevalszügen im Kreis überwiegend sehr friedlich verlaufen ist. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell