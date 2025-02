Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Falsche Bankmitarbeiter versuchen Bankkarte einer Seniorin zu ergaunern

Burscheid (ots)

Gestern Vormittag (27.02.) hat eine 86-jährige Seniorin einen Anruf eines vermeintlichen Bankmitarbeiters erhalten. Der Mann am Telefon gab vor, dass er von der Sparkasse sei und es zu einer unberechtigten Abbuchung in Höhe von 4.000 Euro vom Konto der Dame gekommen sei. Er würde nun die Geheimzahl zum Konto der Dame benötigen und sich dann an die Polizei wenden.

Die Burscheiderin nannte im guten Glauben ihre Geheimzahl und fast zeitgleich klingelte es an ihrer Haustür. An ihrer Tür stand ein weiterer Mann, der sich ebenfalls als Mitarbeiter der Sparkasse ausgab und die Herausgabe ihrer Bankkarte forderte. Glücklicherweise verneinte die Geschädigte diese Forderung und der Mann entfernte sich ohne die Karte.

Einige Zeit später erstattete die Geschädigte eine Strafanzeige.

Den Mann, der an ihrer Haustür erschienen war, konnte die Frau wie folgt beschreiben: circa 20 bis 30 Jahre alt, kurze braune Haare, westeuropäisches Erscheinungsbild, brauner Pullover, schwarze Hose.

Die Polizei warnt zum wiederholten Mal vor dieser und ähnlichen Betrugsmaschen. Am Telefon sollten Sie keine Fragen zu persönlichen Vermögensverhältnissen beantworten und niemals sensible Daten herausgeben! Bankkarten, Geld oder Wertsachen niemals an Unbekannte übergeben, auch wenn diese sich als Boten oder Mitarbeiter einer Bank, von Polizei, Staatsanwaltschaft oder eines Gerichts ausgeben. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell