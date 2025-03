Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld/ Betrüger mit Schockanrufen erfolgreich

Coesfeld (ots)

Betrüger waren in Coesfeld in zwei Fällen mit Schockanrufen erfolgreich. Die Täter erzählten jeweils, dass ein Familienmitglied einen tödlichen Unfall verursacht hätte. Um eine Haft zu vermeiden, sei die Zahlung einer Kaution nötig.

In einem Fall erbeuteten die Betrüger einen sechsstelligen Betrag in Form von Gold. Sie brachten einen 85-jährigen Coesfelder dazu, für die Übergabe nach Recklinghausen zu fahren, wo eine unbekannte Frau die Beute entgegennahm. Beschreibung der Empfängerin: weiblich, etwa 30 Jahre alt, normale Statur, schwarze kurz Haare.

Im zweitem Fall erbeuteten Betrüger Bargeld im fünfstelligen Bereich. Die Geschädigten übergaben dieses an einen unbekannten Abholer. Dieser wird wie folgt beschrieben: circa 40-50 Jahre alt, rund 1,75 - 1,80 Meter groß, schlank, gepflegte dunkle Haare, langer schwarzer Steppmantel. Tat Eins geschahen bereits am vergangenen Donnerstag, die zweite Tat gegen 00.45 Uhr am Freitag.

Da die Betrüger im zweiten Fall das Geld in Coesfeld abholten, sucht die Polizei Zeugen, denen etwas im Bereich der Straße Lange Stiege aufgefallen ist. Hielten sich zur Abholzeit dort beispielsweise fremde Fahrzeuge oder Personen auf oder gab es Taxifahrten in den Bereich?

Hinweise bitte an die 02541-140.

Tipps Ihrer Polizei:

- Übergeben Sie generell keine Wertgegenstände oder Bargeld an Polizei oder Staatsanwaltschaft. - Polizei und Staatsanwaltschaft verlangen keine Kaution nach einem tödlichen Verkehrsunfall. - Beenden Sie das Telefonat und wählen Sie selbstständig die 110. - Vergewissern Sie sich in Ihrer Verwandtschaft, ob der vorgegebene Sachverhalt tatsächlich so stattgefunden hat. - Sprechen Sie mit Angehörigen darüber, dass sie hohe Geldsummen nicht zu Hause aufbewahren. - Geben Sie die Verhaltenstipps an ältere Familienmitglieder weiter. Sprechen Sie mit ihnen und heften Sie diese Tipps an gut sichtbare Orte, damit sie jederzeit in Sichtweite sind.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell