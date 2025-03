LPI-J: Einbruch bei Tageslicht

Apolda (ots) - Gestern Nachmittag wurden in der Auenstraße in Apolda die Hinterreifen eines schwarzen Audis mit Jenaer Kennzeichen zerstochen. Der Besitzer hatte sein Fahrzeug in der Zeit zwischen 13 und 14 Uhr dort geparkt. Als er zu seinem Auto zurückkehrte, musste er leider feststellen, dass seine Reifen zerstochen wurden. Die Polizei ermittelt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden. (Tel.: 03644/541-0). Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr