LPI-J: Stromverteilerkasten angefahren und abgehauen - Zeugen gesucht

Weimar (ots) - Im Verlaufe des letzten Wochenendes sprühten unbekannte Täter ein Graffiti an ein Gebäude des Thüringer Landesverwaltungsamtes. Mit weißer Sprühfarbe wurde ein nicht lesbarer Schriftzug an eine Wand angebracht. Die Kosten der Entfernung der Schmiererei betragen schätzungsweise 200 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 ...

mehr