LPI-J: Graffiti am Landesverwaltungsamt

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Hermsdorf: Zur Mittagszeit war eine 79-Jährige am Montag in einem Discounter in der Eisenberger Straße einkaufen. Beim Bezahlvorgang half ihr eine unbekannte Frau. Im Nachgang bemerkte die Rentnerin jedoch, dass genau nach dieser "Hilfeaktion" ihre Geldbörse nicht mehr auffindbar war. Ob die Unbekannte diese an sich nahm, ist derzeit Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Rückfragen ...

