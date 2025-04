LPI-NDH: Sonnenbrillen aus Pkw entwendet

Großbodungen (ots) - Buntmetall im Wert von mehr als 1000 Euro erbeuteten Unbekannte im Eichsfeldkreis. Der oder die Täter begaben sich zwischen Sonntag, 19 Uhr, und Montag, 7 Uhr, auf ein Grundstück in der Straße Nördlicher Knick. Dort erbeuteten der oder die Buntmetall und Werkzeuge. Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 0361/574367100 entgegen. Aktenzeichen: 0088538 Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen ...

