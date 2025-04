POL-RE: Haltern am See: Bewohner bei Brand eines Gartenhauses tot aufgefunden

Recklinghausen (ots) - Die Polizei hat am Mittwoch in den Städten Recklinghausen, Datteln, Marl und Haltern am See Verkehrskontrollen durchgeführt - mit dem Ziel, die Sicherheit von Radfahrenden im Straßenverkehr zu erhöhen. In erster Linie wurden Menschen auf Fahrrädern, Pedelecs und E-Scootern kontrolliert. ...

mehr