Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Verbotenes Rennen - Polizei stellt Auto und Führerschein sicher

Recklinghausen (ots)

Auf der Ludwig-Erhard-Allee haben sich am Mittwochabend zwei Autofahrer offenbar ein Rennen geliefert. Einer der beiden Autofahrer konnte angehalten und kontrolliert werden. Der 20-Jährige aus Ratingen musste seinen Führerschein noch vor Ort abgeben. Auch sein Auto - ein Mercedes AMG - wurde als Tatmittel beschlagnahmt. Die Ermittlungen zu dem zweiten Autofahrer dauern noch an, nach bisherigen Erkenntnissen war er mit einem weißen Golf GTI unterwegs. Die Fahrzeuge waren Polizeibeamten auf Streife aufgefallen. Die Autos fuhren mit überhöhter Geschwindigkeit - und mit aufheulenden Motoren - gegen 23.10 Uhr über die Ludwig-Erhard-Allee - am Kreisverkehr wendeten sie, um dann die gleiche Strecke zurückzufahren. Der 20-Jährige bekam eine Anzeige wegen eines verbotenen Kfz-Rennens. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die weiteren Ermittlungen laufen. Dafür werden auch noch Zeugen gesucht, die nähere Angaben zu dem zweiten Auto bzw. dem Fahrer machen können. Wer etwas davon mitbekommen hat - möglicherweise sogar das Kennzeichen nennen kann - wird gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

