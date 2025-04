POL-RE: Datteln: Autofahrerin fährt nach Unfall mit Radfahrer weiter

Recklinghausen (ots) - Eine aufmerksame Zeugin informierte die Polizei in der vergangenen Nacht über einen Einbruch in ein Geschäft auf der Bergknappenstraße. Gegen 02:15 Uhr nahm die Anwohnerin einen lauten Knall wahr. Kurz darauf konnte sie drei mutmaßliche Einbrecher zuerst in einem Geschäft und im Anschluss bei der Flucht beobachten. Die Unbekannten waren nach Angaben der Zeugin groß, schlank, dunkel gekleidet ...

