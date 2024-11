Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Sprengung eines Geldautomaten

Kaarst (ots)

Am Donnerstag (07.11.) gab es am Rathausplatz in Kaarst Büttgen gegen 02:45 Uhr einen lauten Knall. Ein Geldautomat wurde gesprengt.

Nach ersten Erkenntnissen hatten drei Täter einen Sprengsatz an dem Automaten angebracht und gezündet. Die Täter flüchteten nach Tatausführung vermutlich mit einer dunklen Limousine über die Pampusstraße in unbekannte Richtung.

Bei Eintreffen der Beamten konnten diese vermutlich einen nicht explodierten unbekannten Sprengsatz auffinden, welchen Spezialisten des LKA an einem nahegelegenen Feld kontrolliert sprengten. Das Gebäude wurde durch die Explosion so stark beschädigt, dass die Bewohner zunächst im nahegelegenen Rathaus untergebracht wurden. Nachdem ein Statiker das Wohnhaus begutachtet hatte, konnten die Anwohner zurück in ihre Wohnungen.

Die Kriminalpolizei unter Führung des PP Düsseldorf hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat und den Tätern geben können sich bei der Polizei unter der 02131 3000 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell