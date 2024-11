Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt: Smartwatch löst Notruf aus

Grevenbroich (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (6.11.) ist Grevenbroich-Kapellen ein Motorradfahrer gestürzt. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen fuhr der 22-Jährige aus Rommerskirchen gegen 02 Uhr nachts auf der Talstraße, als er auf Höhe der Kreuzung "Am Gehöft" zu Fall kam. Dabei verletzte er sich schwer. Der Motorradfahrer trug beim Unfall eine Smartwatch, die eigenständig einen Notruf absetzte, so, dass Polizei und Rettungskräfte schnell vor Ort waren. Nach erster Behandlung wurde der Rommerskirchener durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der weiteren Untersuchungen ergaben sich Hinweise darauf, dass der 22-Jährige möglicherweise unter dem Einfluss von Alkohol gestanden haben sowie mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein könnte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Außerdem ist er offenbar nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem gibt es einen Verdacht auf Kennzeichenfälschung sowie Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

