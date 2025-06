POL-GM: Alkoholisiert von der Straße abgekommen - 24-Jähriger leicht verletzt

Wipperfürth (ots) - Unbekannte sind zwischen 21 Uhr am Samstag (21. Juni) und 11:15 Uhr am Sonntag in einen Kiosk an der Bahntrasse an der Beverstraße eingebrochen. Die Kriminellen schnitten das Schloss zum Kiosk auf und entwendeten Eis und Getränke. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: ...

