POL-GM: Aufsitzrasenmäher aus Scheune gestohlen

Reichshof (ots) - Gegen 04:28 Uhr morgens sind Unbekannte am Montag (23. Juni) in eine Erdgeschosswohnung eines Zweifamilienhauses in der Bieshausener Straße eingebrochen. Die zwei Personen entfernten die Rollladen am Wohnzimmerfenster und hebelten es anschließend auf. Dann durchsuchten sie die Wohnung und flüchteten in unbekannte Richtung. Eine Anwohnerin sah noch, wie eine augenscheinlich männliche Person mit einem ...

mehr