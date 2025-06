Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mehrstündige Verkehrseinschränkungen nach Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Mönchhagen (ots)

Am 20.06.2025 ereignete sich gegen 13:20 Uhr auf der B105 zwischen den Ortschaften Bentwisch und Mönchhagen ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 80-jährige Fahrerin mit ihrem Auto aus Richtung Häschendorf in Richtung Mönchhagen auf die B105 fahren und schätzte dabei wohl den Verkehr aus beiden Richtungen falsch ein. In der Folge kollidierten sowohl ein Transporter aus Richtung Rövershagen, als auch ein PKW aus Richtung Bentwisch mit dem Fahrzeug der 80-Jährigen. Diese verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Aufgrund der Kollision liefen aus den Fahrzeugen Betriebsstoffe aus, welche die Fahrbahn verunreinigten. Zur Reinigung der Straße wurde eine Fachfirma beauftragt. Die Unfallstelle blieb für 4,5 Stunden halbseitig gesperrt. Alle am Unfall beteiligten Personen besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit. Max Weiße Polizeihauptkommissar Polizeirevier Sanitz

