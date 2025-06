POL-HRO: 21-Jähriger bei Zusammenstoß mit Straßenbahn verletzt

Güstrow/Landkreis Rostock (ots) - Am heutigen Morgen kam es in Güstrow zu einem Tankstellenüberfall in der Plauer Chaussee. Nach gegenwärtigen Erkenntnissen näherten sich gegen 04:20 Uhr zwei maskierte Personen aus Richtung Stadtzentrum kommend der Tankstelle. Zu diesem Zeitpunkt war eine 42-jährige ...

mehr