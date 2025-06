Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Fünf Fahrzeuge an einem Tag im Raum Rostock als gestohlen gemeldet - Zeugen gesucht

Rostock (ots)

Am Dienstag, 18.06.2025, wurden der Polizeiinspektion Rostock insgesamt fünf Fahrzeugdiebstähle gemeldet. Der derzeit geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf rund 90.000 Euro. Die Kriminalpolizeiinspektion Rostock hat die Ermittlungen in allen Fällen übernommen.

Zunächst meldete sich gegen 11:15 Uhr ein Mann im Polizeirevier Lichtenhagen. Er teilte mit, dass sein Mercedes ML 320 im Bereich der Eutiner Straße, Höhe Hausnummer 24, entwendet wurde. Das Fahrzeug war dort am 16. Juni 2025 abgestellt worden. Als der Geschädigte gegen 10:00 Uhr am 18. Juni 2025 sein Fahrzeug aufsuchte, stand ein anderer Pkw auf dem Parkplatz.

Gegen 12:40 Uhr informierte eine weitere Geschädigte die Polizei darüber, dass ihr Mazda CX-5 vom P+R-Parkplatz Südblick in der Nobelstraße gestohlen wurde. Am Vormittag hatte sie das Fahrzeug dort abgestellt, gegen 12:30 Uhr bemerkte sie den Diebstahl.

Auch die Fahrzeughalterin eines Hyundai Santa Fe meldete ihr Fahrzeug bei der Polizei als gestohlen. Sie hatte den Pkw in der Roald-Amundsen-Straße, Höhe Hausnummer 2, gegen 07:00 Uhr abgestellt.

Am Abend gegen 18:20 Uhr meldete sich ein weiterer Halter, dessen Kia Stinger in der Möllner Straße, Höhe Nummer 2, entwendet wurde. Der Wagen war dort am Vortag gegen 17:00 Uhr geparkt worden. Als der Geschädigte am Folgetag zurückkehrte, war das Fahrzeug verschwunden.

Nur kurze Zeit später, gegen 18:30 Uhr, zeigte ein fünfter Fahrzeughalter den Diebstahl seines Mazda CX-5 an. Das Fahrzeug war in der Flensburger Straße, Höhe Hausnummer 15, abgestellt.

Die Kriminalpolizeiinspektion Rostock führt die Ermittlungen und prüft derzeit, ob ein Tatzusammenhang besteht.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer am 18. Juni 2025 in den genannten Bereichen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst (KDD) Rostock unter der Telefonnummer 0381 4916-1616 zu melden.

