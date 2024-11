POL-EL: Langen - Kupfer gestohlen

Nordhorn (ots) - Zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 9 Uhr, haben bislang unbekannte Täter eine Masse in das Türschloss der Eingangstür eines Wohnhauses an der Bayreuther Straße in Nordhorn eingeführt. Hierdurch ist das Türschloss nicht mehr nutzbar. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Zeugen die Hinweise auf den Verursacher geben könne, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn ...

