POL-EL: Schüttorf - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots) - Am Mittwoch meldete ein Zeuge in der Sophienstraße in Nordhorn einen beschädigten Stromverteilerkasten. Vermutlich wurde dieser durch ein Fahrzeug beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen die Hinweise auf den Verursacher geben könne, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

