POL-COE: Havixbeck, L874/ Auto überschlägt sich

An der L874 hat sich am Mittwoch (12.06.24) ein Auto überschlagen. Gegen 15.55 Uhr befuhr ein 35-jähriger Billerbecker die Straße. Aus bisher nicht bekannten Gründen verlor dieser in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Straße ab, fuhr in den Seitengraben und überschlug sich. Mit einem Rettungswagen kam der verletzte Mann in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr Havixbeck beseitigte ausgelaufene Betriebsstoffe. Die Straße war zwischenzeitlich für die Bergung des Autos gesperrt.

