Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Plittersdorf: Versuchter Wohnungseinbruch - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Zwei Unbekannte versuchten am Donnerstagabend (03.04.2025) in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Breslauer Straße in Bonn-Plittersdorf einzubrechen.

Zur Tatzeit, gegen 21:15 Uhr, kletterte ein noch unbekannter Täter auf den Balkon der Wohnung und hebelte dort die Balkontür auf. Durch Geräusche wurde ein Bewohner auf den Einbruchsversuch aufmerksam und machte sich bemerkbar. Der mutmaßliche Einbrecher flüchtete daraufhin über den Balkon und lief mit einem zweiten, ebenfalls noch unbekannten Mann in Richtung Donatusstraße davon.

Eine Nahbereichsfahndung führte nicht zum Antreffen der beiden Verdächtigen. Diese wurden wie folgt beschrieben:

1. Tatverdächtiger:

170 bis 180 cm groß - sportliche Statur - bekleidet mit einer hellgrauen, gesteppten Jacke mit Kapuze, einer schwarzen Hose und einem schwarzen Schlauchschal

2. Tatverdächtiger:

sportliche Statur - bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Hose

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell